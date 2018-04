Lintjesregen: 82 Friezen in de orde van Oranje-Nassau

In Fryslân hebben 82 mensen donderdag een lintje gekregen. Dat zijn zes minder als vorig jaar. Van de gedecoreerden werden 73 mensen benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau, acht werden benoemd tot Ridder en zelfs één persoon werd benoemd tot Officier.

In totaal kregen 33 vrouwen en 49 mannen de versiersels opgespeld. Vijf keer kregen een paar beide, dus man en vrouw, een lintje. De oudste was Akke de Jager-Piersma (1936) en de jongste was Jan Jellema uit Wijnaldum. De gemeente Heerenveen reikte dit jaar voor het eerst twee kinderlintjes uit.

In 15 Friese gemeenten zijn burgemeesters hier mee bezig geweest, in vijf gemeenten was er niks te vieren: Smallingerland, Weststellingwef, Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland. Het was druk in de grotere gemeenten zoals De Fryske Marren (7), Leeuwarden (10) en Súdwest-Fryslân spande de kroon met 17 lintjes. Maar ook in Kollumerland kregen maar liefst elf mensen een lintje uitgereikt.

Hoe maak je kans op een lintje?

De meeste mensen die zijn benoemd, zijn jarenlang als vrijwilliger actief geweest voor kerk of sportvereniging, ze hadden bestuursfuncties bij een koor of toneelclub, werkten bij de brandweer en waren mantelzorger.