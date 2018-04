Het aantal meldingen van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte is in het noorden in 2017 opnieuw toegenomen. De discriminatiemeldpunten in Fryslân, Groningen en Drente kregen vorig jaar 60 van deze meldingen, in 2016 waren dat er 44 en in 2015 35. Dat blijkt uit de discriminatiemonitor Noord-Nederland. Discriminatie op de arbeidsmarkt vindt het meest plaats in het noorden.