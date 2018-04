De loting voor de PC is dit jaar niet in de Koornbeurs in Franeker, maar op it Sjûkelân. De loting, op de maandag voorafgaand aan de kaatsklassieker, is onderdeel van een voorstelling met muziek, dans en cabaret. In de dagen daarna zijn er ook speciale activiteiten rond het kaatsen. Zo zijn er onder andre internationale wedstrijden. De PC zelf maakt ook deel uit van de activiteiten.

De PC is de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar. Op woensdag 1 augustus wordt 165ste editie gehouden.