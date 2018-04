Jaren van strijd tegen overgewicht werpt vruchten af

Het overgewicht onder kinderen in de gemeente Smallingerland neemt af. Dat blijkt uit de cijfers van de jeugdgezondheidszorg. Landelijk gezien worden kinderen juist steeds zwaarder.

Dat het in Smallingerland relatief geod gaat, komt doordag de gemeente al jaren probeert is om de kinderen op een gezond gewicht te krijgen, zegt wethouder Pieter van der Zwan. "Het is een zaak van de lange adem. We zijn al jaren bezig, en dat heeft resultaat."

Van de kinderen in groep twee in bepaalde wijkeb van Drachten was 10 jaar geleden nog 17 procent te zwaar. Nu is dat nog 7 procent. In andere groepen ziet de gemeente ook dat er steeds minder kinderen te zwaar zijn.

"Het is net een dijkdoorbraak"

Smallingerland strijdt op meerdere fronten tegen het overgewicht, zegt Van der Zwan. Kindren moeten goed eten, water drinken, en sporten. Volgens de wethouder is het niet te zeggen welke maatregel het meest effectief is.

Hij vergelijkt het met een dijkdoorbraak. "Dan zet je allemaal zandzakken in, om te stutten. Je kunt niet zeggen welke zandzak de overstroming tegen heeft gehouden. Ze doen het allemaal met elkaar."

Van der Zwan is tevreden met de cijfers. Het is belangrijk om de strijd voort te zetten, zegt hij. "Je moet niet opgeven als je goeie resultaten hebt bereikt. Je moet doorgaan."