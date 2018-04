Bestuurder slingert door woonwijk onder invloed van drugs

De politie van Leeuwarden heeft het rijbewijs van een 31-jarige inwoner van de stad ingevorderd. Agenten hadden gehoord dat de man woensdagavond slingerend met zijn auto over de weg reed. Hij werd aangehouden op de Pieterseliestraat. Daarbij bleek dat de man onder invloed was van drie soorten drugs. Dat meldt de politie. Welke drugs het waren, is niet naar buiten gebracht.

De man wilde bij de agenten op straat geen verklaring afleggen, omdat hij graag naar huis toe wilde. De politie meldt dat de man heeft aangegeven voor de rechter wel een verklaring te willen afleggen.