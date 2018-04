Gemeenschapsdag Stichting Slag bij Warns op 'It Reaklif'

De Stichting Slag bij Warns organiseert dit Culturele Hoofdstadjaar de jaarlijkse herdenking op 'It Reaklif' als gemeenschapsdag. Dorpsbelangen uit de hele provincie worden uitgenodigd om met een delegatie naar het Klif te komen.

Eenheid in diversiteit

De Stichting is van mening dat de waarde van de Friese gemeenschap onder druk staat, en dat het daarom belangrijk is op de manifestatie aandacht te hebben voor eenheid in diversiteit. Ook wordt er aan de Friese dorpsbelangen gevraagd om een toegestuurde verklaring over de waarde van gemeenschap te ondertekenen. Deze zal op de jaarlijkse Gemeenschapsdag aan de Gedeputeerde Staten aangeboden worden.

Meer bezoekers

De organisatie hoopt door dit initiatief op meer bezoekers voor de jaarlijkse herdenking op It Reaklif. "We hopen natuurlijk dat de belangstelling door deze Gemeenschapsdag weer wat groter wordt", aldus voorzitter Tom Dijkstra.