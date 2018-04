Drie gevaarlijkste kruispunten van Fryslân in 2020 aangepast

Drie kruispunten op de provinciale weg tussen Leeuwarden en Bolsward, de N359, worden over circa twee jaar aangepast. Het gaat om de kruispunten bij Burgwerd, Wommels-Noord en Bolsward-Noord, die bekend staan als de gevaarlijkste van Fryslân.

Informatieavond

Woensdag was er in Wommels een informatieavond. Op die avond konden burgers hun wensen doorgeven. Ondanks dat de provincie zo'n 1600 uitnodigingen verstuurde, kwamen er slechts vijftig mensen op af. De provincies zal de gegeven suggesties meenemen in het proces.

Aannemers kunnen hun plannen het komende half jaar presenteren. Het is de bedoeling dat er in 2020 begonnen wordt met de aanpassingen van de kruispunten.

18 miljoen

Het is wel zeker dat de wegen, in tegenstelling tot nu, op dezelfde hoogte blijven. De ene weg zal in de nieuwe situatie onder de andere doorgaan. Hoe dat precies komt, zal de komende tijd duidelijk worden. De Provinciale Staten hebben achttien miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van de kruispunten.

Al tien jaar is er een werkgroep bezig om aandacht te vragen voor de gevaarlijke situaties op de kruispunten. Johannes Herder van de werkgroep is "een trotse man", nu de provincie eindelijk de wegen aan zal pakken.