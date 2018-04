LIVE: Dag 2 van verhoren over verbouwing De Lawei Drachten

Het is donderdag de tweede dag van de verhoren over De Lawei. Een speciale onderzoekscommissie onderzoekt wat er mis is gegaan bij de verbouwing van de schouwburg in Drachten. Daarvoor ondervraagt de commissie verspreid over twee dagen de betrokkenen. De verhoren zijn live te volgen op de website van de gemeente.

Donderdag verschijnen de voormalige wethouders Nieske Ketelaar (11.00 uur) en Marjan Krans (13.30 uur) voor de commissie. Krans was als wethouder verantwoordelijk voor De Lawei. Als laatste ondervraagt de commissie nog de voormalig controller Edgar Kuiper. Dat is om 16.00 uur.

Woensdag waren Stef Azevaat (directeur De Lawei), Evert Visser (gemeentelijk projectleider) en Tjeerd van Bekkum (destijds burgemeester) al aan de beurt.

De verhoren vinden plaats in het Van der Valk-hotel in Drachten. Ze zijn openbaar en dus toegankelijk voor publiek.

