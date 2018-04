Marit Bouwmeester neemt koppositie over in Hyères

Zeilster Marit Bouwmeester uit Warten heeft de koppositie overgenomen in de wereldbekerwedstrijd bij het Franse Hyères. De Olympisch kampioene eindigde woensdag als negentiende in de derde race van de Laser Radial-klasse, maar kwam in de vierde race goed terug met een tweede plaats. Daardoor gaat Bouwmeester nu aan kop in het klassement, met acht punten.

De Amerikaanse Paige Ralley volgt met negen punten. Victorija Andrulyte uit Litouwen staat met veertien punten op de derde plaats.

Bouwmeester komt de komende dagen weer in actie. Zondag is de laatste wedstrijd.