Eén vliegroute Lelystad Airport komt te vervallen

Eén van de vliegroutes voor Lelystad Airport, die over het zuiden van Fryslân gaat, komt te vervallen. Dat blijkt uit een brief die minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat woensdagmiddag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om de route die van de kop van Noord-Holland langs de Friese kust gaat. Uit simulaties blijkt dat het vliegverkeer van een hogere vliegroute gebruik kan maken en daarom is het niet nodig om de lager gelegen route over het zuiden van Fryslân te gebruiken.

Het vervallen van de route bij de Friese kust is goed nieuws voor de actievoerders. Uit het zuiden van de provincie kwam veel verzet, omdat de vliegtuigen laag over het gebied zouden vliegen. Dit zou voor veel geluidsoverlast zorgen. Ondanks dat de lage route er nu niet hoeft te komen, zullen er nog altijd drie routes wel voor een deel over Fryslân gaan.

Ruim een week geleden werd bekend dat de uitbreiding van het vliegveld Lelystad verder kan. Volgens planning moet het nieuwe vliegtuig in de lente van 2020 worden geopend.