Twee jonge zeearenden geboren in Lauwersmeergebied

Er zijn pasgeleden twee jonge zeearenden geboren in het Lauwersmeergebied. Medewerkers van Sovon en Staatsbosbeheer ontdekten woensdag dat er twee jonge vogels op het nest zitten. De zeearenden zitten aan de zuidkant van het Lauwersmeer; dat deel van het natuurgebied is niet toegankelijk voor mensen.

De jonge zeearenden blijven in elk geval nog tot eind juli of begin augustus op het nest zitten. Daarna vliegen de vogels uit. Waarschijnlijk zijn de ouders van de jongen de komende tijd vaker zichtbaar in het Lauwersmeergebied, omdat ze eten voor de jonge zeearenden moeten zoeken.