VIDEO: Escher moet kassucces van het Fries Museum worden

Het moet het kassucces van het Fries Museum van 2018 worden: de tentoonstelling 'Escher op Reis', die aanstaande zaterdag opent. M.C. Escher is een van de bekendste kunstenaars van de wereld, maar dat hij uit Leeuwarden kwam, was tot nu toe geen reden voor Friese aandacht. Daar denken Fryslân en het Fries Museum nu anders over.

Het museum kiest ervoor om het persoonlijke verhaal te vertellen. De ontwikkeling van Escher in zijn leven, zijn jeugd in Leeuwarden, opleiding in Haarlem, reizen naar Italië, het Alhambra in Spanje en Zwitserland: er is veel te zien. Als bezoeker kun je dichtbij Escher komen, hoe hij werkte en wat hij maakte.