VIDEO: Terugkijken op dag één van de verhoren over De Lawei

De hoofdrolspelers van de verbouwing van schouwburg De Lawei verantwoorden zich woensdag en donderdag voor de fouten die er tijdens de verbouw gemaakt zijn. Een speciale onderzoekcommissie ondervraagt de betrokkenen twee dagen lang in Hotel Van der Valk in Drachten. Het is de bedoeling dat de onderste steen boven komt.

Eerste lijk uit de kast

Het eerste lijkt kwam woensdagochtend meteen uit de kast. Directeur Stef Avezaat vertelde dat de verbouwing 1,7 miljoen euro meer gekost heeft dan dat vooraf ingeschat was. "Ik kan mezelf in de spiegel kijken. We hebben een goed en veilig gebouw en dat is waar het om draait. Ik ben trots op het team. De mensen die eraan hebben gewerkt, hebben hun verantwoordelijkheid genomen."

Zwaar middel

De raadscommissie hoort mensen onder ede. Het is de bedoeling dat de burgers op deze manier zien dat alles onderzocht wordt en er niets verborgen blijft. "Het is heel uniek, dat geeft al aan hoe zwaar dit middel is", zegt Tjeerd van Bekkum. Van Bekkum was toentertijd burgemeester van gemeente Smellingerland. "En waar gaat het over? Deze informatie was er al gewoon. Maar als het vertrouwen geeft dat mensen het nu onder ede zeggen; prima."

Donderdag dag twee

Donderdag begint om 11.00 uur de tweede dag die in het teken staat van verhoren. Nieske Ketelaars en Marja Krans, beiden voormalig wethouder, zijn eerst aan de beurt. Krans was toentertijd verantwoordelijk voor De Lawei. Later wordt Edgar Kuipers ook nog verhoord. Hij was controller.