In een weiland bij Nijemirdum is woensdagmiddag een tragisch ongeval gebeurd, dat meldt de politie. Een 19-jarige tractorbestuurder uit het Overijselse Kuinre is daarbij om het leven gekomen. Hij belandde onder een vracht uien. De arbeidsinspectie is gewaarschuwd en zal verder onderzoek doen naar de toedracht van het ongeluk.

— Politie Fryslân (@polfryslan) April 25, 2018