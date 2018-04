LIVE: IepenUP over vaarverhalen

Na het succes van IepenUP Live over schaatsverhalen beginnen we de zomer met een avond voor vaarverhalen en waterpoëzie! Bekende schrijvers, schippers en dichters vertellen vanavond hun favoriete vaar- en waterverhalen. Iedereen is welkom in Neushoorn om mee te praten en meekijken kan natuurlijk ook online vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

Te gast zijn onder meer Maartje Wortel, Chris Polanen, Asis Aynan, Marleen Stelling, Nina Polak en Age Veldboom. De muziek is afkomstig van De Dopegezinde Gemeente.



Auteur Maartje Wortel publiceerde korte verhalen in literaire tijdschriften en schrijft columns. Ze vertelt over de rol van water in haar jeugd. De in Suriname geboren Amsterdammer Chris Polanen schreef het boek "Waterjager" over de dijkdoorbraak bij Paramaribo. Schrijver Asis Aynan draagt voor en ook journalist Marleen Stelling draagt voor. Nina Polak vertelt over haar boek "Gebrek is een Groot Woord". Age Veldboom vertelt over skûtsjes, Peter de Koe en Bas Krom spreken over hun avonturen. Dichter Piter Yedema stierf afgelopen zaterdag. Hij zou ook voordragen. Collegadichters brengen een eerbetoon aan Piter.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek; in de wekelijkse talkshow IepenUP in Neushoorn kan alles. Elke woensdag staan de actualiteiten in de wereld centraal in het programma: hoe leven we met elkaar, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen we ervoor dat we elkaar vaker tegemoetkomen en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan aan komen waaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag om 20.00 uur van start en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.