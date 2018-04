Voorlopig geen nieuw schoolgebouw Dockinga College Ferwert

Er komt voorlopig geen nieuw schoolgebouw voor het Dockinga College Ferwert. De kosten van de nieuwbouw, waar de school al jaren plannen voor heeft en met de gemeente over in gesprek is, zouden te hoog zijn. De gemeenteraad van Ferwerderadiel stemde in 2015 in met nieuwbouw van de locatie van het Dockinga College in Ferwert. De locatie aan de Great Sminia in het dorp is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen.

Nu de nieuwbouw niet doorgaat, wil de school dat goedmaken met een nieuw onderwijsconcept. Het onderwijs in Ferwert zou persoonlijker moeten worden, met ruimte voor flexibele uren en vakoverstijgend werken.

Volgens het Dockinga College moet nieuwbouw in de toekomst wel mogelijk en haalbaar zijn.