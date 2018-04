Koen Eekma geridderd bij afscheid als Afûk-directeur

Bij zijn afscheid als directeur van de Afûk is Koen Eekma uit Heerenveen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Eekma kreeg de versierselen opgespeld door commissaris van de Koning Arno Brok. Dit gebeurde op het jubileumcongres van de Afûk in schouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Bijna drie decennia lang heeft Eekma zich ingezet voor het versterken van de Friese taal. Hij was 27 jaar directeur van de Afûk. Na zijn pensioen vorig jaar bleef hij actief bij de organisatie in verband met het Culturele Hoofdstadproject 'Lân fan Taal'.

Het afscheid van Eekma viel woensdag samen met de viering van het jubileum van de negentigjarige Afûk. Commissaris Brok prees Eekma als iemand die niet somber wilde zijn over de positie en de toekomst van de Friese taal. Naast zijn werk voor het Fries was Eekma ook al vrijwilliger betrokken bij organisaties op het gebied van sport en cultuur.