Op de A7 bij Oudehaske is woensdagmiddag een ongeluk gebeurd. Een personenauto botste achterop een vrachtwagen. Dat gebeurde op de rijstrook van Oudehaske naar Joure. De bestuurder belandde, na de botsing met de vrachtwagen, in de middenberm. De vrachtwagen is vervolgens naar de vluchtstrook uitgeweken. De betrokken personen zijn door het ambulancepersoneel onderzocht. Of ze gewond zijn geraakt, is nog onbekend.