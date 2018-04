Hette van den Brink is de eerste gondelier van Leeuwarden. Met een gondel door de stadsgrachten varen, dat kan binnenkort in Leeuwarden. Hette van den Brink heeft een Italiaanse boot gekocht en is veranderd in een gondelier. Met het oog op Leeuwarden Culturele Hoofdstad hoopt hij heel wat mensen zijn stad vanaf het water te kunnen laten zien.