Staten boos op Arriva om inzet van andere bussen

De Provinciale Staten zijn niet te spreken over het nieuws dat vervoersbedrijf Arriva andere bussen inzet in de concessie Zuidoost-Fryslân. De vervoerder laat daar bussen van verschillende gebieden door elkaar heen rijden. De provincie werd daarop gewezen door vervoerder Qbuzz. Die verloor de concessie aan Arriva, maar zegt dat het vervoersbedrijf uit Heerenveen zich niet aan de afspraken houdt.

Dieselbussen

Daar komt bij, dat Arriva met dieselbussen rijdt op de Waddeneilanden Terschelling en Ameland. Dat is echter niet zoals er is afgesproken. Arriva zou op de eilanden namelijk met elektrische bussen rijden.

"Kleine overtredingen"

De provincie heeft overleg gehad met Arriva en heeft het over incidenten in de aanloop van de nieuwe concessies. Arriva heeft toegezegd de problemen op te lossen. De provincie zal later nog beoordelen of de oplossingen voldoende zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan dreigt de provincie met boetes.

Volgens CDA, GroenLinks en D66 had gedeputeerde Kramer hen eerder in moeten lichten. In antwoord daarop zegt Kramer dat het kleine overtredingen zijn, die reizigers niet in gevaar gebracht hebben.