Meer mensen overlijden bij ongevallen met e-bikes

Ongevallen met e-bikes eisen steeds meer levens. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. In 2017 kwamen er 57 mensen om het leven, door een ongeluk waar een elektrische fiets bij betrokken was. Dat is 42% meer dan in 2016, toen er 40 mensen op een e-bike om het leven kwamen. Van alle fietsers die in het verkeer omkwamen, zat een kwart op een e-bike. Het gaat vooral om ouderen.

Het aantal verkeersdoden nam het meest toe in de provincies Zuid-Holland, Groningen en Overijssel. In andere provincies, waaronder Fryslân, bleef het aantal gelijk. Alleen in Brabant nam het aantal fatale ongevallen af. Opvallend is, dat er voor het eerst meer fietsers overleden zijn dan inzittenden van auto's.

Tips

Bij fietsenwinkels zijn de cijfers bekend. Johan de Jong, van Bike Totaal uit Wommels, legt daarom ook altijd uit hoe de elektrische fiets werkt. "Eigenlijk leg ik nog te weinig uit, maar ik kijk wel naar de persoon die de fiets koopt en geef aan de hand daarvan tips", vertelt De Jong.

In Drachten zijn ze ook niet onbekend met een valpartij, maar volgens Siemon Hansma van fietsenwinkel Giant Store valt het mee. "De meest voorkomende ongevallen zijn die bij het opstappen", vertelt Hansma. "Dat mensen opstappen terwijl de motor al draait." Tijdens het goed zetten van de trapper schiet de fiets dan weg. "Ook komen mensen naast de weg terecht, omdat ze niet goed uitkijken", vertelt hij. "Ze kijken om zich heen en komen dan naast de weg terecht. Vervolgens vallen ze om, als ze proberen om de weg weer op te komen." Maar de grootste oorzaak van een ongelukje is het reactievermogen. "Dat ze dus iets te laat zien en dan nog snel moeten remmen en als gevolg daarvan omvallen", aldus Hansma.

Uni-model

Toch raadt Hansma het niet af om een elektrische fiets te kopen. Er is voor iedereen wel een fiets te krijgen. "De meeste mensen kopen een damesfiets, dat heet nu een uni-model. Daarbij hebben mannen geen last van meer van de stang bij het op- en afstappen", vertelt Hansma. Verder heeft ook Hansma nog wat tips voor veilig fietsen: "Kijk goed uit, kijk nog beter uit en zet de ondersteuning niet te snel te hoog."