Nieuwbouw wooncentrum Noorderbrug in Leeuwarden begonnen

De bouw van het nieuwe woon- en talentencentrum van zorgorganisatie Noorderbrug in Leeuwarden is woensdag begonnen. Het nieuwe gebouw moet over een ruim een jaar plaats geven aan 72 appartementen, die aan alle zorgeisen voldoen. Zo zijn de appartementen geschikt voor de cliënten van de Noorderburg, die aan niet aangeboren hersenletsel en spierziekten lijden. Op dit moment zitten de cliënten nog verspreid over vier locaties in de stad. Het nieuwe gebouw komt aan de Oostergoweg in Leeuwarden, tegenover hogeschool Van Hall Larenstein. Volgens directeur Marianne van der Harten moeten er nog wat aanpassingen worden gedaan aan de omgeving. Zo moet er onder andere een plek komen voor de busjes, die de cliënten vervoeren. Ook zal er meer groen om en in de buurt van het gebouw komen.

Het bouwbord is onthuld door de nieuwe bewoners van het wooncentrum. Een aantal van hen heeft zijn of haar wensen voor de nieuwe appartementen opgeschreven. De wensen zijn, als symbolische betekenis, op de eerste heipaal geplakt. Wethouder Henk Deinum en directeur Van der Harten gaven vervolgens het startschot, voordat de eerste heipaal de grond inging. Cliënten van de Noorderbrug die niet bij de start van de bouw konden zijn, hoefden niets te missen. Speciaal voor hen was er een video-verbinding opgezet, zodat ze alles live konden volgen.