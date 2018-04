Woeste Leeuwenfontein in Workum geplaatst

In Workum is woensdagochtend de Woeste Leeuwenfontein op zijn plek getakeld. Dit gebeurde door werknemers van aannemer De Boer & De Groot. De fontein is een van de elf fonteinen van het 11Fountains-project. De fonteinen worden geplaatst in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. De fontein in Workum is de eerst geplaatste fontein van het project in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De fontein, die ontwerpen is door Cornelia Parker, bestaat uit twee donkerbruine leeuwen van zo'n vier meter hoog. De manen van de leeuwen zijn van bladgoud voorzien. Uit de klauwen zal water gaan spuiten, maar daar moet eerst de watertoevoer nog voor worden geregeld. Hier zal de komende dagen aan worden gewerkt.

Maandag wordt in Sneek de fontein geplaatst. Die komt in het water van het Hoogend, ter hoogte van het Grootzand. Ook wordt er maandag een begin gemaakt met de fontein in Hindeloopen.