Politie doet invallen in Fryslân om cybercrime

De politie deed vandaag meerdere invallen in Nederland, om gebruikers van de grootste cybercrime website, Webstresser.org, aan te houden. De invallen vonden onder andere in woningen in Leeuwarden en De Westereen plaats. Op de illegale website konden DDoS aanvallen worden gekocht en met die aanvallen kunnen webdiensten worden platgelegd. Dinsdag zijn de waarschijnlijke beheerders van de website opgespoord. Dat gebeurde tijdens een grote politieactie in onder andere Servië en Kroatië.

Ook in Hilversum is een vermoedelijke beheerder van de website opgepakt. De politie denkt met deze aanhoudingen een grote stap te hebben gezet in de strijd tegen cybercrime. Door deze aanvallen zijn recentelijk ook de websites van de belastingdienst, het UWV, banken en kabelbedrijven platgelegd. Het Openbaar Ministerie wil de gebruikers van de website dan ook hard aanpakken. Ze worden vervolgd en zullen de geleden schade moeten vergoeden.