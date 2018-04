Nieuwe tegenvaller bij verbouwing De Lawei

De verbouwing van De Lawei in Drachten in 2014 heeft uiteindelijk nog 1,7 miljoen meer gekost dan waar vooraf van werd uitgegaan. Dat bleek woensdagochtend bij het openbaar verhoor van directeur Stef Avezaat van De Lawei. Volgens Avezaat was die 1,7 miljoen extra nodig om de arbitragekosten te betalen, na het ontbinden van het contract met aannemer Van Norel. Ook was er meer geld nodig voor het afbouwen van de schouwburg. Dat bedrag komt nog bovenop de 14 miljoen die de gemeente Smallingerland beschikbaar had gesteld voor de verbouwing.

Ook moest de gemeente nog bijna 4 miljoen betalen aan aannemer Van Norel. De Lawei heeft dit bedrag betaald, maar het bedrijf hoopt dat de gemeente aan deze extra kosten wil bijdragen. De gemeenteraad moet hier nog een uitspraak over doen.