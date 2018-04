Terminals in haven van Harlingen tijdelijk ontruimd

De terminals van Rederij Doeksen in Harlingen zijn korte tijd ontruimd geweest door rookontwikkeling van een pelletkachel. Uit voorzorg kwamen meerdere eenheden van de brandweer naar de vertrekhallen. Volgens directeur Paul Melles van Rederij Doeksen was de situatie snel onder controle. "Een monteur was met onderhoud bezig aan de pelletkachel, waarna er veel rookontwikkeling ontstond", zegt Melles.

De blusgroepen uit Harlingen en Franeker kwamen niet in actie. De politie heeft geholpen bij de ontruiming.