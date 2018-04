Nieuw water- en kitesurfcentrum lijkt niet door te gaan

Een nieuw watersport- en kitesurfcentrum bij camping It Soal in Workum lijkt ver weg na een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State zegt dat de gemeente Súdwest-Fryslân de vergunningaanvraag van initiatiefnemer Michael Fölling tijdig heeft afgewezen. De rechtbank in Leeuwarden had eerder gezegd dat de gemeente te laat was en dat Fölling daarmee automatisch een vergunning moest krijgen. Hoewel de gemeente niet mee wilde werken aan de plannen, moest het wel een vergunning afgeven. Súdwest-Fryslân stapte naar de Raad van State, die de vergunning nu heeft vernietigd.

De kans op een nieuw watersportcentrum was toch al klein. Fölling wilde zijn gebouw op gemeentegrond bouwen, maar de gemeente wilde niet meewerken. Bovendien zou het bestaande watersportgebouw eerst gesloopt moeten worden.