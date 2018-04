Ooststellingwerf wil verder met dezelfde coalitie

OoststellingwerfsBelang, de VVD en het CDA in de gemeente Ooststellingwerf willen de komende vier jaar met elkaar verder in een coalitie. De drie partijen zaten de afgelopen vier jaar ook in het college en zijn tevreden over de samenwerking. OoststellingwerfsBelang schuift Esther Verhagen uit Makkinga en Jouke Jongsma uit Donkerbroek naar voren als kandidaat-wethouders. De wethouders van het CDA en de VVD zijn nog niet bekend. De drie partijen hebben twaalf zetels in de raad.

Informateur Lute Pen uit Dronryp, zeventien jaar wethouder van de voormalige gemeente Menameradiel, gaf dinsdagavond tekst en uitleg over zijn gesprekken met alle fracties.