De mistfontein bij het Leeuwarder station is beklad. Op een van de twee witte hoofden van het kunstwerk van kunstenaar Jaume Plensa zijn in het zwart een snor en teksten gekalkt. Bij de fontein ligt ook een fiets. Het is niet bekend of het rijwiel iets met het bekladden te maken heeft. De fontein is een van de blikvangers van Culturele Hoofdstad 2018. Verspreid over de Friese steden komen elf fonteinen.