De nieuwe spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Noord- en Zuidhorn is vernoemd naar de vroegere burgemeester van Schiermonnikoog, de in juni overleden Bert Swart. Swart was van 2011 tot 2017 burgemeester van de gemeente Zuidhorn, daarvoor was hij zeven jaar burgemeester van het Waddeneiland. Woensdag wordt een kunstwerk bij de brug, dat naar Swart verwijst, onthuld.