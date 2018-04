Bijzondere wending coalitievorming Dantumadiel

De coalitievorming in Dantumadiel heeft een bijzondere wending gekregen, nu de winnaar van de verkiezingen, het CDA, plaats moet maken voor Gemeentebelangen Dantumadiel. De gemeenteraad van Dantumadiel stemde dinsdagavond met tien tegen zeven in met de motie om te onderzoeken of een coalitie haalbaar is met Sociaal Links, Gemeentebelangen Dantumadiel en ChristenUnie. De motie werd door deze drie partijen zelf ingediend.

Eerder deze week liep de coalitievorming nog stuk, toen ChristenUnie uit de onderhandelingen stapte. Onder leiding van informateur Arie Aalberts werden de laatste weken gesprekken gevoerd tussen de fracties van CDA, Sociaal Links en ChristenUnie. Er lag al een concept-coalitieakkoord klaar, maar ChristenUnie liet weten geen vertrouwen meer te hebben in het CDA.

De aanstelling van wethouder Gerben Wiersma van de ChristenUnie was het breekpunt van de coalitie. Er werd aangekoerst op een aanstelling van 0,7 fte, terwijl de ChristenUnie graag wilde dat dat een voltijdsaanstelling zou worden. CDA had gehoopt dat het nieuwe coalitiegesprekken had kunnen voeren, maar werd verrast met het voorstel om het met Gemeentebelangen voor elkaar te krijgen.