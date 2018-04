Verhoren over verbouwing De Lawei Drachten

Wat is er allemaal precies misgegaan bij de verbouwing van schouwburg De Lawei in Drachten. Om dat in beeld te krijgen, zal een speciale onderzoekscommissie de betrokkenen ondervragen.

Voor de verhoren worden twee dagen uitgetrokken. Deze beginnen woensdagochtend om 9.00 uur met directeur Stef Avezaat van De Lawei. Hij is echter niet verplicht te verschijnen. Om 11.00 uur is gemeentelijk projectleider Evert Visser aan de beurt en om 13.30 uur Tjeerd van Bekkum. Hij was burgemeester van de gemeente Smallingerland in de tijd dat De Lawei werd verbouwd. Donderdag verschijnen dan de eerdere wethouders Nieske Ketelaar en Marja Krans voor de commissie en als laatste de eerdere controller Edgar Kuiper.

De verhoren vinden plaats in het Van der Valk-hotel in Drachten. Ze zijn openbaar en dus toegankelijk voor publiek. De verhoren zijn ook live te volgen op de website van de gemeente.