Sintjohannesga wint Compliment Oorlogsmonument

Het grafmonument voor Richard Jung in Sintjohannesga is als winnaar uit de bus gekomen van het Compliment Oorlogsmonument. Dit is een initiatief van de provincie en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, in samenwerking met Stichting Erfgoed en Publiek. De jury vindt het heel positief dat het dorp de kinderen bij het monument betrekt en bovendien het monument verder wil uitbreiden.

Toch gingen ook de andere vier genomineerde oorlogsmonumenten niet met lege handen naar huis. Het Vredesmonument in Elahuizen, het Monument voor Jan Eisinga in Gorredijk, het Monumentplein in Kornwerderzand en het Oorlogsmonument in Opeinde kregen een oorkonde om de nadruk te leggen op het belang van de monumenten in de omgeving.