Dorpsbelang Marsum blij met fietstunnel

Dorpsbelang Marsum is blij dat de provincie eindelijk geld vrijmaakt voor een veiligere rotonde bij het dorp. Twee jaar geleden kreeg Marsum met de nieuwe haak om Leeuwarden een rotonde bij het dorp aan de N383, met een doorsteek naar Stiens. Plaatselijk Belang maakte zich echter zorgen over de verkeersveiligheid bij die rotonde, voornamelijk voor fietsers die vlak voor de rotonde moeten oversteken.

De provincie maakte dinsdag bekend dat er ruim 37 miljoen euro is overgehouden over 2017. Een van de projecten die daar nu profiteert, is Marsum. De provincie steekt 650.000 euro in het veiliger maken van de rotonde door het fietspad onder de rotonde door te laten lopen. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden precies van start zullen gaan.

''Dit is veel veiliger voor de schoolkinderen en andere fietsers, maar daarnaast ook goed voor de doorstroming van het andere verkeer'', zegt Geert Verf van Dorpsbelang Marsum.