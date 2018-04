Bouwmeester na twee wedstrijden op tweede plek in Hyères

Olympisch zeilster Marit Bouwmeester uit Warten staat na twee races op een tweede plek in het algemene klassement bij het wereldbekerzeilen in Hyères in Frankrijk. Bouwmeester heeft in de dames Laser Radial-klasse een mooie start gemaakt. Na een intensieve wintertraining hoopt ze op goede resultaten.

Op haar eerste dag van de wereldbekerwedstrijd, maandag stond er bijna geen wind. Bouwmeester finishte haar eerste race als vierde en bij haar tweede race werd ze tweede. Goed voor een overall tweede plek. Bouwmeester zegt dat bijna alle aspecten waar ze aan heeft gewerkt, goed gingen. Dat geeft haar een goed gevoel.

Bouwmeester komt de komende dagen weer in actie. Zondag wordt de laatste wedstrijd verzeild.