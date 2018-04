Buurttuin in Sneek na negen jaar klaar

Het heeft lang geduurd, maar de nieuwe buurttuin in Sneek is eindelijk klaar. Met veel speeltoestellen, bankjes, een groentetuintje en een bloementuin is het gebied van 3000 vierkante meter een echte ontmoetingsplek geworden voor de Snekers.

Al in 2009 lagen in de buurt de eerste plannen om wat te doen met het terrein dat tussen allerlei huizen in ligt. De eigenaar van de grond wilde er 42 garageboxen neerzetten, wat op veel verzet kon rekenen van de buren. Er ontstond een burgerinitiatief met vooraan Marjan Faber. Zij heeft de gemeente Súdwest-Fryslân ervan overtuigd om het gebied te kopen, zodat de omwonenden er ook wat aan zouden hebben.

Wat niemand op dat moment wist, was dat de grond was vervuild. Er zat asbest in en het hele gebied moest worden gesaneerd. Uiteindelijk heeft de gemeente, met veel instanties, die kosten op zich genomen en kon de inrichting van het gebied van start gaan.

Als eerste kwam er een groentetuintje, waar nu ook al groente uit kan worden gehaald. Op dit moment staan er een schommel, een glijbaan, een voetbalveldje en veel bankjes. De bloementuin is nog niet zo fleurig, maar ook die zal er in de toekomst mooi bij liggen.

In het programma Romte volgde Omrop Fryslân enige tijd onder andere ook hoe de buurttuin in Sneek tot stand gekomen is.