Bouwbedrijf Dijkstra Draisma in finale Koning Willem I-prijs

Bouwbedrijf Dijkstra Draisma BV is een van de drie finalisten voor de Koning Willem I-prijs in de categorie 'midden- en kleinbedrijf'. Het bedrijf werd dinsdag door de jury verrast met de nominatie.

De Koning Willem I-prijs geeft bekendheid aan positieve en duurzame ontwikkelingen in de Nederlandse economie. Vorige week werd bekend dat afvalverwerker Omrin uit Leeuwarden finalist is in de Koning Willem I Plakette voor duurzaam ondernemerschap.

De finale en uitreiking van de prijs zijn op 28 mei in Nijmegen.