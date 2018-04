Sven Kramer: ''Vanwege rugklachten geen gouden medaille''

Sven Kramer was bij de Olympische Spelen in Pyeongchang en op het WK Allround in Amsterdam niet in topvorm door rugklachten. Dat meldt de NOS, die dinsdag met Kramer sprak bij de eerste training van zijn ploeg Lotto-Jumbo. Door de rugklachten liep hij uiteindelijk de gouden medaille op de 10 kilometer mis, waar hij zich op had gericht. ''Ik had het hele jaar al last van mijn rug, voornamelijk mijn onderrug. Daardoor verloor ik kracht in mijn linkerbeen.''

Gevallen met de fiets

De problemen bij Kramer werden groter, nadat hij afgelopen zomer een paar keer hard was gevallen met z'n fiets. Voor Kramer was het lastig om midden in het schaatsseizoen medisch in te grijpen. ''Met de vijf kilometer kon ik het olympisch goud nog wel pakken, maar bij de 10 kilometer lukte dat gewoon niet.''

Kramer hoopt dat hij weer beter wordt. ''In de basis zal er niet veel veranderen. Wij zullen specifiek moeten optreden en zorgen dat het beter en stabieler wordt.''