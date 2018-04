Provincie Fryslân houdt 37,2 miljoen euro over

De provincie heeft over het jaar 2017 37,2 miljoen euro overgehouden. Dat blijkt uit de financiële kadernota 2019 van gedeputeerde Sander de Rouwe. Doordat het goed gaat, is er ook ruimte om maar liefst 22 miljoen extra te investeren in zaken zoals verkeersveiligheid en de IJsselmeerkust.

Fietstunnel

De provincie wil onder andere 650.000 euro uittrekken voor een fietstunnel bij Marsum. Er wordt 2 miljoen vrijgemaakt voor verschillende projecten langs de IJsselmeerkust. Er kan binnenkort ook weer geld worden aangevraagd uit het Iepen-Mienskipsfûns voor maatschappelijke initiatieven en evenementen. De provincie stelt daar 1,8 miljoen euro voor beschikbaar. Nieuwe aanvragen kunnen weer worden ingediend vanaf 7 mei tot 1 juni. De provincie verwacht grote drukte, want ook bij de vorige omloop was er veel belangstelling voor dit fonds.

Wetsus krijgt 2,25 miljoen

Watertechnologie-instituut Wetsus krijgt 2,25 miljoen euro om de toekomst veilig te stellen. Volgens de provincie is dat nodig om ervoor te zorgen dat Wetsus ook na 2020 weer verder kan. Al met al kan de Provincie Fryslân wel tegen een stootje, omdat de structurele inkomsten hoger zijn en blijven dan de structurele uitgaven.