Over twee dagen mogelijk duidelijkheid over bouwsoap Lawei

Het draaide uit op een regelrechte soap, de verbouwing van schouwburg De Lawei in Drachten. Een soap die nu op z'n hoogtepunt komt, want door gesprekken met alle betrokkenen hoopt de gemeente de komende twee dagen antwoord te krijgen op de vraag wie nu eigenlijk echt verantwoordelijk is voor alle fouten. Woensdag beginnen de verhoren.

In september 2014 stuurde directeur Stef Avezaat van De Lawei de aannemer van de verbouwing, Van Norel uit Epe, naar huis. Het werk wat ze doen, is niet goed genoeg en ze houden zich niet aan de afspraken.

Bouwrechter

De Raad van Arbitrage voor de Bouw, de speciale bouwrechter oordeelde anders. Op alle punten kreeg De Lawei ongelijk in het wegsturen van de aannemer. Het kostte de gemeente Smallingerland miljoenen extra. De Lawei gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak en Friso Bouw maakte de verbouwing af.

Politieke crisis

In mei 2015 werd de verbouwde schouwburg feestelijk geopend, maar de ophef was nog lang niet voorbij. Er ontstond een politieke crisis in de gemeente Smallingerland. Die ging voornamelijk om de vraag wie fouten heeft gemaakt bij de verbouwing van De Lawei. Wethouder Marja Krans nam haar bestuurlijke verantwoordelijkheid en stapte op.