Eschers studio in Fries Museum

Het atelier in Rome, waar de kunstenaar Escher zijn houtsneden en printen maakte, is volledig nagebouwd in het Fries Museum. Zijn werktafel, met houtblokken en snijgereedschap, maar ook zijn zilveren bol, die hij gebruikte voor zijn zelfportret: 'Hand met spiegelende bol'.

Escher z'n bril

In het atelier zijn originele bezittingen te zien, zoals een loep, houtsneden en een benen lepeltje waarmee hij de inkt doordrukte op Japans papier. Zijn bril ligt er, een koffiekopje en een sigaret. Het lijkt alsof Escher er net nog heeft gezeten. In de boekenkast staan boeken die hij had. Het atelier is net zo nagebouwd als van de foto's uit de jaren '20, toen Escher met zijn gezin in Rome woonde.

Selfie in spiegelende bol

In de studio in het Fries Museum is ook een aantal interactieve elementen. Het is mogelijk om met de spiegelende bol een selfie te maken en die naar jezelf te mailen. Bij een werktafel kun je zelf een virtuele houtsnede maken met verschillende soorten gereedschap.

Publiekstrekker

Eschers studio maakt deel uit van de tentoonstelling 'Escher op Reis'. Dinsdagavond is de officiële opening voor mensen die zijn uitgenodigd. Vanaf zaterdag is het publiek welkom. Meer dan tachtig originele werken, printen en tekeningen hangen bij elkaar. Het moet een grote publiekstrekker voor het Fries Museum worden. Ze verwachten 120.000 mensen.