Meer gevoel en beleefcentrum voor Friese roodbonte koeien

De Stichting Behoud Roodbont Friese Vee, marketingexpert Wytze Visser en Omrop Fryslân willen een beleefcentrum maken voor Friese roodbonte koeien. Het ras wordt bedreigd. Er zijn op dit moment nog maar 340 stuks over. Over hoe het centrum er precies uit komt te zien en waar het moet komen, wordt de komende tijd nagedacht.

Tweede Kamer

Voorzitter Durk Durksz van de stichting heeft grote zorgen over de Friese roodbonte koeien en denkt dat een beleefcentrum een stap in de goeie richting is. Maar dat is niet het enige waar de stichting zich mee bezighoudt. ''Wij werken ook samen met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen om de minister en de Tweede Kamer te informeren hoe het ervoor staat en wat er moet gebeuren.''

Symbolische waarde

Wytze Visser denkt dat er meer moet gebeuren dan alleen een beleefcentrum. ''De Friese Rode moet een symbolische waarde krijgen voor de Friezen. Op dit moment is de koe geen economische factor, maar er zal wel een antwoord moeten komen op de vraag: Waarom moeten Friese roodbonte koeien blijven bestaan?'', zegt Visser.

Kalfje

Omrop Fryslân volgt het leven van een Fries roodbont kalfje van nog maar een week oud. Op donderdag 19 april 2018 is ze geboren op de boerderij van Jaring Brunia in Raerd. Hij is veel bezig met de ouderwetse manier van het boerenbedrijf uitoefenen. Hij heeft nu tien zuivere Friese roodbonte koeien, maar dit kalfje had het bijna niet overleefd.

''Ik denk dat ik haar heb gered. Het zag er niet goed uit, toen ik bij de moederkoe kwam. Ik heb het kalfje er toen uitgetrokken. Ik dacht dat het dood was'', zegt Brunia. Maar dat bleek anders te zijn. Het diertje maakt het goed, maar het heeft nog geen naam. En daar hebben wij uw hulp voor nodig. Naar wie moet het kalfje worden vernoemd? Mail de naam en de reden naar fryslanhjoed@omropfryslan.nl.

Wilt u de actie voor de Friese roodbonte koeien volgen? Kijk dan op omropfryslan.nl/kij of word lid van de Facebookgroep.