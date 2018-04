Omrop Fryslân blijft voorlopig publieke regio-omroep Fryslân

Omrop Fryslân blijft de komende vijf jaar ook dé regionale publieke omroep voor Fryslân. Provinciale Staten adviseren dat aan het Commissariaat van de Media. Het positieve advies geldt voor een periode van vijf jaar, dus tot en met het jaar 2023. Het commissariaat besluit over de uitzendmachtiging van de regionale omroepen op basis van een advies van de provincie.

Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes is het redelijk vanzelfsprekend dat Omrop Fryslân de regionale omroep voor Fryslân blijft, ook al omdat er geen alternatief is. In andere provincies, zoals Groningen, is het wel eens voorgekomen dat een nieuwe initiatiefnemer probeert om de positie van de bestaande publieke omroep over te nemen, maar dat is in Fryslân niet aan de orde.