''Afsluitdijk fietsen zonder dat de auto's langsrazen''

De Fietsersbond vindt het nieuwe fietspad dat aan de Waddenkant van de Afsluitdijk komt een geweldig voorbeeld voor andere kustgebieden. Maandag werden de onderhoudsplannen van de Afsluitdijk bekendgemaakt, die vier jaar zullen duren. Onderdeel daarvan is het aanleggen van een extra fietspad aan de andere kant van de weg. De Fietsersbond is ervan overtuigd dat het fietsen recreatieve kansen biedt voor zowel Fryslân als voor Noord-Holland.

"Hier kun je het echte Waddengevoel beleven, zonder dat er auto's direct naast je op de weg langssjezen. Voordeel is ook dat je afhankelijk van de windrichting beschutter kunt fietsen." Voorzitter Kees Mourits van de afdeling Fryslân van de Fietsersbond is ervan overtuigd dat er in de toekomst veel meer recreanten op de fiets over de Afsluitdijk zullen gaan.