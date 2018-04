Preventieve maatregelen voor Koningsdag Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden komt voor Koningsdag met preventieve maatregelen om de komst van de verwachte 100.000 bezoekers in goede banen te leiden. Er zijn spelregels voor de vrijmarkt en huisregels voor het centrum. Het openbaar vervoer heeft een aangepaste dienstregeling en er zijn verschillende maatregelen genomen.

Het centrum is tot vijf uur 's middags dicht voor verkeer. Voor het afval staan op vijf locaties in de stad extra grote containers. Bezoekers kunnen bij winkels, horecagelegenheden en supermarkten in de stad programmaboekjes met een plattegrond krijgen. Voor de laatste informatie kun je op mooileeuwarden.nl kijken.