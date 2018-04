Acht jaar geëist voor dodelijke steekpartij Heerenveen

Tegen de verdachte van de dodelijke steekpartij in augustus vorig jaar in Heerenveen is zojuist acht jaar celstraf geëist, plus tbs met dwangverpleging. De 30-jarige man belde afgelopen zomer aan bij het 60-jarige slachtoffer en stak direct op hem in.

Bij de rechtszaak gaf hij dinsdag toe dat hij ertoe werd gedwongen door een demon in zijn hoofd. De verdachte had het gemunt op een vrouwelijke collega, die in hetzelfde huis woonde als het dodelijke slachtoffer. Haar moest hij van de demon geweld aandoen. De man staat al lange tijd onder behandeling vanwege psychische problemen.