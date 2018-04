Nieuw boek over Tweede Wereldoorlog met Friese tint

73 jaar na dato blijven er nog altijd verhalen komen over de Tweede Wereldoorlog. Komende donderdag bijvoorbeeld. Dan wordt het boek ''Verdwenen in Duitsland'' in Sexbierum gepresenteerd. Het boek gaat over slachtoffers in een klein concentratiekamp in het Ostfriese Engerhafe. Het kamp was een bijkamp van Neuengamme en heeft maar drie maanden bestaan en er hebben 2000 mensen gezeten. 188 mensen zijn omgekomen in het kamp, voornamelijk door diarree. Twee Friezen zaten in dat kamp, al heeft de familie dat heel lang niet geweten.

Drukker Pieter van der Weij uit Leeuwarden kwam om in het kamp en Rients Westra uit Sexbierum ook. Jantsje Post is de achternicht van Rients. Zij kwam er een paar jaar geleden bij toeval achter dat haar oudoom in het kamp zat en daar ook omgekomen is. Jantsje is vertaler en had een opdracht van een groep mensen uit Engerhafe om een website over het kamp op te zetten, uit het Duits. Bij navraag bleek dat haar oom Rients in het kamp was omgekomen en dat zijn naam ieder jaar bij de herdenking wordt genoemd. Een jonge Duitse schrijfster had de verhalen van haar oma, die in de oorlog in het dorp woonde, gehoord en ging op zoek naar de verhalen van de 188 omgekomen mensen en hun nabestaanden. In 2014 kwam haar boek (Verschwunden in Deutschland) uit, met ook het verhaal van de twee Friezen. Nu heeft Jantsje Post het boek vertaald in het Nederlands. Donderdag 26 april wordt het vertaalde boek gepresenteerd in Sexbierum. Iedereen is daarbij welkom.