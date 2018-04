Verdachte dodelijke steekpartij wordt gestuurd door demon

De verdachte van de dodelijke steekpartij vorig jaar zomer in Heerenveen werd bestuurd door een demoon. Dat zei hij vandaag bij de behandeling van de zaak in de rechtbank in Leeuwarden. De 30-jarige man belde 15 augustus aan bij het 60-jarige slachtoffer. Er ontstond een vechtpartij met fatale gevolgen. Zijn uiteindelijke doel zou eén van de vrouwelijke bewoners van het huis zijn geweest. Haar moest hij geweld aandoen van de demoon. De man kon echter van te voren worden overmeesterd door de zoon van het slachtoffer.

De verdachte wordt al langere tijd behandeld voor psychische problemen. Die komen ook naar voren uit het onderzoek dat na de steekpartij naar hem is gedaan. Daaruit bleek dat hij minder toerekeningsvatbaar is. Waarschijnlijk wordt aan het begin van de middag bekend wat voor straf er tegen hem wordt geëist. Naast de verdachte zijn vanochtend ook de drie kinderen van het slachtoffer aan het woord geweest. Eén van hen kreeg applaus uit de zaal toen hij zei dat hij vindt dat de verdachte de doodstraf of anders levenslang verdient.