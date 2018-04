Van hoogspanning naar ontspanning in Wirdum

Net buiten Wirdum staat een vervallen transformatorhuisje. De gemeente Leeuwarden wilde het slopen, maar toen stadsmeubelmaker Ronald van der Zwaag dat hoorde, belde hij de gemeente. Hij weet er wel een andere bestemming voor: een bed en breakfast.

Vorig jaar februari is van der Zwaag begonnen met de verbouwing. Hij heeft de muren gesloopt en er werden drie grote erkers gebouwd om zoveel mogelijk licht binnen te laten. "Toen ik het kocht zat het potdicht, het was net een bunker'', vertelt van der Zwaag. Het huisje wordt 20 kante meter groot en er moet van alles in. Een keukenblok, een eettafel met mooie stoelen, een zithoek met luxe fauteuils, een douche en een ligbad. Het huisje heeft nu nog maar één verdieping, maar de balken van het huisje worden naar onderen gebracht om een tweede verdieping te creëren. Daar komt een tweepersoonsbed te staan.

Het huisje staat midden in het veld met een wijd uitzicht. Er lopen nu schapen en lammetjes. "Ik denk dat mensen dat wel heel mooi vinden", zegt van der Zwaag. "Vooral mensen die in de stad wonen" vertelt hij. Van der Zwaag denkt dat er voornamelijk 50-plussers op afkomen, maar ook jonge stelletjes. "Mensen kunnen hier ontspannen, zoals ik dat zeg: "van hoogspanning naar ontspanning'', vertelt hij. Overnachten in een oud transformatorhuisje kost ongeveer tussen de 100 en 150 euro per nacht. Het doel is dat het 1 juli klaar is, maar van der Zwaag weet nog niet of dat lukt. "Ik heb dat doel, maar ik wil het niet te gehaast afmaken, het moet wel goed gebeuren dus het kan later worden", zegt hij.