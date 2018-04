Hooikoorts beter in beeld door nieuw meetstation

Mensen in het Noorden, die last hebben van hooikoorts, kunnen sinds deze week een veel actuelere en accuratere voorspelling krijgen over het stuifmeel in de lucht. Philips heeft in Drachten een nieuw stuifmeelmeetstation geplaatst waarmee dit kan. Tot nu toe werden de voorspellingen gemaakt aan de hand van twee stations in Helmond en Leiden.

Het nieuwe meetstation wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe sensoren en producten die de lucht schoner maken. Om te zien hoeveel stuifmeel er gemeten wordt, moeten mensen wel de gratis app Air Matters downloaden.